Dün saat 16:30 sıralarında meydana gelen trajik olayda, 3 yaşındaki Salih Muhammet Kaya, sokak ortasında oyun oynarken feci bir kazaya kurban gitti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kaza anında, küçük çocuğun kedi ile oynadığı anlar da görüntülendi.

Kaza, Salih Muhammet Kaya'nın evinin önünde gerçekleşti. Kedi ile oynarken sokağa ani bir giriş yapan bir aracın sürücüsü, küçük çocuğu fark edemedi ve çocuğun üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan Salih Muhammet Kaya, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Salih Muhammet Kaya'nın cenazesinin Şanlıurfa'da defnedileceği öğrenildi. Ailesi, yaşanan bu acı olayın ardından büyük bir üzüntü içinde.

Olayın ardından araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.