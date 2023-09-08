Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, karar duruşmasında yaptığı savunmada, ünlü sanatçı Musa Eroğlu'nun "Yolun sonu görünüyor" türküsünden bir dizeyle konuşmasını tamamladı. Özer, mahkeme heyeti tarafından 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Thodex kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer, 20 Nisan Perşembe günü Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilerek, 7'si tutuklu 21 sanıkla birlikte Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya devam edildi. Cumhuriyet savcısı, Özer hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ve "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Özer, savunmasında ülkenin zorbalıkla yönetilmediğini vurgulayarak, Thodex'in sadece bir şirket olduğunu ve iflas ettiğini savundu. Ayrıca, dosyada adı geçen siyasi figürlerle herhangi bir ilişkisi olmadığını iddia etti. Savunmasını Musa Eroğlu'nun "Yolun sonu görünüyor" türküsünden bir dizeyle sonlandırdı: "Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Azrail’in gelir kendi, ne ağa der ne efendi. Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor" dedi.

Mahkeme heyeti, Faruk Fatih Özer'i, Güven Özer'i ve Serap Özer'i "Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırırken, bir müşteki yönünden bu sanıklara 135 milyon TL adli para cezası verdi.

Ayrıca, 16 sanık hakkında delil yetersizliği nedeniyle "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat kararı verildi ve mahkeme, 4 sanığın tahliyesine hükmetti. Diğer sanıklara ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma, kullanıcıların Thodex kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı ihbarı üzerine 22 Nisan 2021'de resen başlatılmıştı. İddianame, 2 bin 27 müştekiyi içeriyordu. Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.