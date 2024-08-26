Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Divriği (Sivas)
|08:42:29 26-08-2024
|39,51917
|37,87111
|7,01
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:35:02 26-08-2024
|38,4025
|37,23806
|17,37
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|07:49:15 26-08-2024
|38,27
|37,78472
|9,95
|1,5
|Ege Denizi - [22.42 km] Seferihisar (İzmir)
|07:39:02 26-08-2024
|37,89972
|26,77
|6,49
|2,9
|Sincik (Adıyaman)
|07:29:19 26-08-2024
|38,14778
|38,53556
|6,86
|1,3
|Ege Denizi - [22.21 km] Seferihisar (İzmir)
|07:28:43 26-08-2024
|37,90028
|26,77472
|6,9
|1,4
|Göynücek (Amasya)
|07:19:08 26-08-2024
|40,49778
|35,52333
|6,96
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:20:04 26-08-2024
|38,0675
|36,55111
|6,95
|1,4
|Kadışehri (Yozgat)
|05:45:12 26-08-2024
|40,09056
|35,95389
|8,39
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|05:33:24 26-08-2024
|38,86611
|27,81639
|6,96
|2
|Akdeniz - [31.17 km] Gazipaşa (Antalya)
|05:13:14 26-08-2024
|36,06917
|32,03778
|66,77
|1,8
|Nurdağı (Gaziantep)
|05:04:57 26-08-2024
|37,18306
|36,92306
|7,09
|1,3
|Kelkit (Gümüşhane)
|04:59:57 26-08-2024
|39,87778
|39,65722
|14,09
|2,1
|Tekman (Erzurum)
|04:21:45 26-08-2024
|39,72667
|41,71556
|7,16
|1,6
|Kadışehri (Yozgat)
|04:12:54 26-08-2024
|40,07444
|35,93667
|17,56
|1,6
|Keban (Elazığ)
|04:07:01 26-08-2024
|38,72306
|38,68028
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:01:32 26-08-2024
|38,24417
|38,1675
|6,99
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|03:53:30 26-08-2024
|38,06722
|37,40944
|7
|1,5
|Ege Denizi
|03:01:59 26-08-2024
|40,44056
|24,30028
|7
|2,1
|Akdeniz
|02:24:57 26-08-2024
|34,77056
|33,91583
|39,27
|3
|Erciş (Van)
|00:22:15 26-08-2024
|39,03778
|43,40111
|7
|1,7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|00:10:11 26-08-2024
|37,94972
|37,54139
|7
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|00:07:32 26-08-2024
|38,16611
|37,80528
|6,56
|1,4
|Ege Denizi - [20.61 km] Seferihisar (İzmir)
|00:04:15 26-08-2024
|37,91722
|26,77083
|7
|1,4
|Ege Denizi - [23.06 km] Seferihisar (İzmir)
|23:51:11 25-08-2024
|37,89167
|26,77583
|10,02
|2,4
|Sorgun (Yozgat)
|23:49:07 25-08-2024
|39,77194
|35,48389
|6,99
|1
|Hizan (Bitlis)
|23:34:05 25-08-2024
|38,17056
|42,58361
|6,98
|1,4
|Kurtalan (Siirt)
|23:29:18 25-08-2024
|38,00639
|41,57833
|8,49
|1,8
|Zile (Tokat)
|23:26:24 25-08-2024
|40,10444
|35,97778
|11,57
|1,4
|Ege Denizi - [17.57 km] Seferihisar (İzmir)
|22:32:55 25-08-2024
|37,91528
|26,88778
|7,96
|1,8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|22:28:07 25-08-2024
|37,82861
|36,60222
|7,09
|1,5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|22:01:13 25-08-2024
|37,75528
|36,50306
|7,01
|2,1
|Akçadağ (Malatya)
|21:44:12 25-08-2024
|38,28806
|37,7725
|7,02
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|21:43:34 25-08-2024
|38,14389
|37,92
|7
|1,2
|Mutki (Bitlis)
|21:41:33 25-08-2024
|38,41444
|41,83667
|7,04
|1,8
|İliç (Erzincan)
|21:25:57 25-08-2024
|39,57222
|38,66056
|7
|1,5
|Çal (Denizli)
|19:38:40 25-08-2024
|37,94056
|29,35778
|7
|1,1
|Karlıova (Bingöl)
|18:17:03 25-08-2024
|39,26944
|41,07028
|7
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|17:54:46 25-08-2024
|39,47111
|28,13417
|7,1
|1,6
|Susurluk (Balıkesir)
|17:23:06 25-08-2024
|40,075
|28,10889
|8,59
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:39:47 25-08-2024
|38,27222
|38,16167
|7
|1,6
|Olur (Erzurum)
|16:09:08 25-08-2024
|40,73444
|42,19333
|7
|1,2
|Germencik (Aydın)
|16:05:00 25-08-2024
|37,9275
|27,62472
|6,96
|1,5
|Patnos (Ağrı)
|16:04:06 25-08-2024
|39,1325
|42,76139
|7,67
|1,6
|Diyadin (Ağrı)
|16:03:00 25-08-2024
|39,31194
|43,75111
|7,1
|1,4
|Şehitkamil (Gaziantep)
|15:51:52 25-08-2024
|37,18722
|37,01306
|7
|1,3
|Cihanbeyli (Konya)
|15:28:45 25-08-2024
|38,47917
|33,13028
|7,06
|1,6
|Hizan (Bitlis)
|14:47:46 25-08-2024
|38,19111
|42,60111
|7,9
|1,6
|Ilgın (Konya)
|14:19:14 25-08-2024
|38,17333
|31,93583
|7,01
|0,9
|Hekimhan (Malatya)
|14:14:48 25-08-2024
|38,58611
|37,86444
|6,99
|2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|12:43:53 26-08-2024
|38,264
|37,6808
|16,8
|2
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|12:35:40 26-08-2024
|40,4617
|29,204
|0
|0,8
|KONAKALMAZ-(ELAZIG)
|12:30:57 26-08-2024
|38,6253
|39,64
|9,8
|2,1
|SOMA (MANISA)
|11:00:35 26-08-2024
|39,1785
|27,598
|0
|1,4
|SAGLIK-(AKSARAY)
|10:14:05 26-08-2024
|38,3187
|34,0933
|4,1
|1,2
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:34:55 26-08-2024
|38,0285
|37,5957
|19,4
|1,8
|KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY)
|08:13:12 26-08-2024
|36,5505
|36,2683
|1,5
|1,4
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|07:49:15 26-08-2024
|38,2973
|37,8147
|5,4
|1,6
|EGE DENIZI
|07:39:02 26-08-2024
|37,8948
|26,7682
|2,3
|3,1
|MORALILAR-AKHISAR (MANISA)
|05:33:25 26-08-2024
|38,8512
|27,8322
|7,8
|2,3
|GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE)
|04:59:58 26-08-2024
|39,8952
|39,6908
|7,7
|2,4
|EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM)
|04:21:44 26-08-2024
|39,7547
|41,756
|20,4
|1,6
|DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)
|04:12:54 26-08-2024
|40,0487
|36,0118
|5
|1,6
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|03:53:30 26-08-2024
|38,0838
|37,39
|14,3
|1,4
|YUNANISTAN
|03:01:58 26-08-2024
|40,2755
|24,0925
|13,3
|1,9
|BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|02:30:46 26-08-2024
|38,3508
|37,8645
|8,4
|1,5
|AKDENIZ
|02:24:57 26-08-2024
|34,6998
|33,8747
|25,4
|3,3
|UNSELI-MURADIYE (VAN)
|00:22:16 26-08-2024
|38,9673
|43,5662
|23,2
|1,6
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|00:10:07 26-08-2024
|37,967
|37,3293
|6,6
|1,3
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|00:07:30 26-08-2024
|38,2868
|37,7865
|2
|1,6
|EGE DENIZI
|00:04:15 26-08-2024
|37,8712
|26,741
|6,9
|1,7
|EGE DENIZI
|23:51:12 25-08-2024
|37,8822
|26,7615
|9,3
|2,5
|KECELI-HIZAN (BITLIS)
|23:34:05 25-08-2024
|38,1802
|42,5792
|11,7
|1,5
|ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)
|23:26:26 25-08-2024
|40,097
|35,9252
|5
|1,4
|EGE DENIZI
|22:32:54 25-08-2024
|37,8885
|26,746
|3,9
|2,1
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|22:28:07 25-08-2024
|37,8757
|36,6143
|7,8
|1,6
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|22:01:13 25-08-2024
|37,8112
|36,4775
|9,3
|1,8
|DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
|21:44:13 25-08-2024
|38,3
|37,7757
|5,8
|2,2
|KAYABASI-MUTKI (BITLIS)
|21:41:34 25-08-2024
|38,5253
|41,835
|3,7
|1,7
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|21:34:49 25-08-2024
|34,8368
|24,9127
|4,2
|2,8
|BALCESME-GOLE (ARDAHAN)
|20:46:34 25-08-2024
|40,8593
|42,822
|6,9
|2,1
|AKDENIZ
|20:20:53 25-08-2024
|34,6497
|32,5913
|17,3
|2,7
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|20:12:37 25-08-2024
|38,5508
|38,0092
|5
|1,5
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|19:32:09 25-08-2024
|39,3648
|29,3037
|0
|1,7
|TOKLULAR-KARLIOVA (BINGOL)
|18:17:02 25-08-2024
|39,2532
|40,9695
|2
|1,9
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|17:54:44 25-08-2024
|39,449
|28,201
|2,2
|1,7
|ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:10:21 25-08-2024
|38,1792
|36,635
|5,1
|1,5
|ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN)
|16:04:59 25-08-2024
|37,9038
|27,6367
|19,5
|1,6
|GOLYAZI-CIHANBEYLI (KONYA)
|15:28:45 25-08-2024
|38,54
|33,1902
|4,2
|1,7
|GUZELYAYLA-HEKIMHAN (MALATYA)
|14:14:47 25-08-2024
|38,743
|37,8292
|6,9
|2,1
Kaynak: NTV