Okulun güvenlik görevlisi olarak çalışan A.T. (53), temizlik görevlisi Rana Çavuş Gökçin (27) ile ablası Yonca Çavuş’u (30) henüz bilinmeyen bir sebeple silahla vurdu.

Silah seslerinin ardından okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Yonca Çavuş’un ardından, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan evli ve bir çocuk annesi Rana Çavuş Gökçin de doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan A.T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hükümlü kontenjanından işe alındığı öğrenildi. Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, soruşturma sürüyor.