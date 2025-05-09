Öcalan bütün bu şartları görüp çağrı yaptı. Silah bırakılması yetmez illegalitenin son bulması gerek" dedi. Fidan, PKK'nın fesih kararına yönelik "Bir müddet daha bunu bekleme durumunda olacağız, örgütün bu tarihi çağrıya cevap vermesi için herkes iyimser olmak istiyor" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'terörsüz Türkiye, Gazze'deki soykırım, Suriye'de yeni dönem ve Pakistan-Hindistan çatışmaları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konularda dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

"SİLAH BIRAKILMASI YETMEZ"

24 TV'de konuşan Bakan Fidan, "Silah bırakılması yetmez, illegalitenin son bulması gerek. Türkiye’de terörün zemini ortadan kalkmış durumda. Öcalan bütün bu şartları görüp çağrı yaptı. Silah bırakılması yetmez illegalitenin son bulması gerek" diye konuştu.

PKK FESİH KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Fidan, terör örgütü PKK'nın fesih kararını açıklamasına ilişkin "Bir müddet daha bunu bekleme durumunda olacağız, örgütün bu tarihi çağrıya cevap vermesi için herkes iyimser olmak istiyor" sözlerini kullandı.

Fevkalade önemli bir konu' vurgusu yapan Bakan Fidan "Türkiye'nin mücadelesi ortada. Örgütün bu tarihi çağrıya cevabını duymak için bekleme durumunda olacağız. Beklentimiz olumlu olması yönünde ama hazırlıklıyız" sözleri ile süreci değerlendirdi.

Türkiye'nin refah ve özgürlüğün paylaşıldığı bir bölge inşa etmek istediğinin altını çizen Fidan "Örgütün süreç içerisinde vekil unsuru olarak kullanıldığı ortada. Cesaretimiz yerinde, haklı olduğumuz hiçbir davadan geri adım atma durumu yok. Suriye ve Irak’ta kaygan bir zemin var. Buradaki kaygan zeminin genel itibariyle daha iyileştirilmesi için Türkiye gerçekten çok yapıcı bir dış politika izlemekte. Çok bütüncül yaklaşıyoruz. PKK, Türkiye’de bir metrekare bile yer işgal eder durumda değil; ancak Irak’ta, Sincar dahil birçok yeri işgal altında tutuyor" şeklinde konuştu.