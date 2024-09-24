Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Tophane Surları'nda meydana gelen müstehcen görüntülerle ilgili olarak güvenlik güçleri harekete geçti. 20 Eylül tarihinde sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, müstehcen görüntülerde yer alan iki kişinin M.T. (27) ve H.K. (31) olduğu belirlendi. Şüpheliler, Yıldırım ilçesinde farklı mahallelerde yakalanarak gözaltına alındı. Her ikisi hakkında 'Müstehcenlik' suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, görüntüleri kaydederek paylaşan kişinin Z.F. (31) olduğu tespit edildi. Z.F., 'Suçu bildirmemek ve müstehcen görüntüleri yayınlamak' suçlarıyla gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadede, "Görüntüyü çektikten sonra işte olduğum için vaktim yoktu. Bu nedenle sosyal medya hesaplarıma yükledim," dedi. Z.F., işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.