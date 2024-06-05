Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen sporun sağlığa ve gençlik enerjisine olan olumlu etkilerini bir arada yaşayacak, birbirinden heyecan verici spor projeleriyle Balıkesirli gençler sporla buluşacak.

7’den 70’e tüm vatandaşlara yönelik düzenlenen spor etkinlikleri, antrenmanlar ve turnuvalarla dolu bu projelerde siz de yerinizi alarak spor yapmanın keyfini doyasıya yaşayacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen bu projeler sayesinde hem bedensel hem de zihinsel olarak kendinizi geliştirebilir, yeni arkadaşlıklar edinebilir ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyebilecekler.

Spor okulları açılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen Spor Okullar ve Engelsiz Spor Okulları 20 ilçede ve tüm yıl boyunca kesintisiz sürmeye devam ediyor.

GSB Spor Okullar kapsamında 5-18 yaş arasındaki çocuklar ve gençler, atletizm, futbol, boks, cimnastik, eskrim, güreş, judo, basketbol, karate, okçuluk, voleybol, badminton, yüzme gibi farklı branşlarda ücretsiz spor yapma imkanı bulup Balıkesir Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından yaz ve kış dönemlerinde yapılan antrenmanlarda Balıkesir’ in dört bir yanındaki on binlerce öğrenci yine sporun güzellikleriyle buluşuyor.

İlkokullarda spor dalı eğitimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi" protokolü çerçevesinde Balıkesir ’de 4.sınıflara yönelik çalışmalar devam ediyor. Balıkesir Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesisleri ve okulların spor alanlarında yapılacak eğitimlerde çocukların sporla buluşması, gençlik döneminde kötü alışkanlıklara edinmeden sağlıklı bir hayat sürmesi ve geleceğin milli sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor. Tüm ilçelerimizdeki okullarda proje devam etmektedir.

Yüzme bilmeyen kalmasın

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen bu proje kapsamında, Balıkesir’deki tesislerde 30 bin 487 kişiye yüzme eğitimi verilmiş olup 7-14 yaş arası çocuklar ve +14 yaş üzeri kadın-erkek bireyler için yüzme seansları düzenlenerek, 7’den 70’e herkes yüzmeyi öğrenme fırsatı buluyor.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi, çocukların spor tesislerini yakından görmelerini ve erken yaşta spora başlamalarını hedefliyor. Bu proje ile çocuklar, bağımlılıklardan ve hareketsiz yaşamdan uzaklaşarak fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor. Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın sloganıyla, modern tesislerde yıl boyunca yüzme eğitimi verilerek daha çok çocuğa yüzme öğretilmesi amaçlanıyor. Doğru postürü teşvik etmek, sağlıklı yaşamı desteklemek ve başarılı sporcular lisanslı sporcu olarak yetiştirmek de projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, her yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda bulunan 3. Sınıf öğrencilerinin antropometrik test ve ölçümleri yapılarak öğrencilerin test ve ölçüm parametreleri bilim kurulumuzun belirlemiş olduğu formüller ile değerlendirilerek, spora olan yatkınlıkları belirlenmektedir. Spora yatkınlıkları tespit edilen gençlerimiz Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programına davet edilerek Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı, bağlı bulunulan İl Müdürlüğü tarafından tüm İlçe Müdürlüklerinde belirlenen spor salonlarında, gruplar halinde yaklaşık 1 yıl boyunca devam ederek bu sürede öğrencilerimize geniş ve kapsamlı bir spor eğitimi verilmektedir. Eğitimlerin sonunda Test ve Ölçümler uygulanarak spor branşlarına yönlendirmeleri yapılmaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde engelli bireyler için hayata geçirilen “Mutlu Çarşamba” Projesi kültür, sanat ve sportif etkinliklerle devam etmektedir. Her hafta teorik ve uygulamalı eğitim alan gençlerin sosyal ve psikolojik gelişmelere katkı sağlanması hedefleniyor.

Sokaklar bizim 3X3 basketbol

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvasına her yıl binlerce basketbol sever katılıyor. 7’den 70’e tüm sporseverlerin yer alabildiği turnuvada basketbol tutkusunu heyecanlı bir atmosferde yaşayabiliyor. Söz konusu turnuvalar İl Müdürlüğü ve ilçe Müdürlükleri tarafından belirli dönemlerde düzenlenmektedir.

Her yaştan ev hanımları ve çalışan kadınların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Evinin Sultanları Projesi" hayata geçirilmiş olup, belli dönemlerde kadınlara yönelik turnuvalar düzenlenmektedir.