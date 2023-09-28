İnegöl’de faaliyetlerini sürdüren Starwood A.Ş İnegölspor’a destek vereceğini açıkladı.

Bir yandan sportif başarıyı yakalamak için çalışmalarını yürüten İnegölspor yönetimi diğer yandan da kulübe gelir sağlamak adına ziyaretlerini sürdürmeyi devam ediyor.

İnegölspor yönetimi ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Starwood A.Ş yönetim kurulu başkanı Hüseyin Yıldız’ı makamında ziyaret etti.

DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM

Ziyarette konuşan İnegölspor Başkanı Osman Sevim, “Hüseyin beye altyapımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bende İnegöl’de Starwood firması ile alakalı çeşitli yorumlar yapılırken kendilerinin hem iç sahada bir maçımıza ayrıca altyapı tesislerimize gelmesinden dolayı çok duygulandım gururlandım. İnegöl kamuoyu daha önce böyle şeyler görmedi. Sizlere teşekkür ediyorum. İnegöl’de ki ilk saha maçında sizin desteklerinizden dolayı alt yapı çocuklarımızı ve velileri maça davet edeceğiz. İnegölspor aidiyetini hissettirmeye çalışacağız. Birazda A takımın içine sokmaya çalışacağız ki o duyguyu yaşasınlar. Alt yapı ile alakalı ayda bir kere grupları Akhisar Mahallemizdeki tesislere davet edip orada çalışmalar yaptıracağız o atmosferi yaşasınlar. İnşallah başarılı olacağız bu konuda.“

GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Güzel çalışmalar yapılıyor inşallah bu sonuçlara da yansıyacak. Meşakkatli ve zor bir süreç burası. Bizden çok daha bütçeli takımlar var ligin sonunda geldiğinde ortada aşağıda oluyorlar şampiyonluk olmuyor. Alt yapı ile ilgili çok önemsiyorum ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Sizlerin de alt yapıya olan bakışınızı gayet iyi görüyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Sizlerin de desteği ile daha güzel gelişmelerin olması sizlerle beraber yaşatabilirsek kulüp adına güzel olacak.“

BEN İNEGÖLLÜYÜM

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Hüseyin Yıldız, “Çocukken dayım beni bir kez maça götürmüştü ondan sonra maça girmek nasip olmamıştı. Sizlerin vesilesi ile maça gittim hem de İnegölspor’un maçına gittim. Çok güzel oldu, dün bana biri sordu nerelisin diye İnegöllüyüm dedim. İnegöl’de evlendik ha nereden geldiğimi soruyorsan Karadeniz’den geldik ama nereden geldiğimizin hiçbir önemi yok. Biz bugün burada yaşıyoruz burada bitmiştir iş.“

ALT YAPI TESİSLERİ ÇOK GÜZEL BİR YER

“Bence önemli olan sonuç, süreç çok önemli. Biz kısa vadede sonuca odaklanıyoruz. Sonuçta hemen gelmedi mi umutsuzluğa kapılıyoruz moralimiz bozuluyoruz. Hâlbuki süreçte öğrenilecek çok şey var. Allah ne diyor rızkı veren benim, bazen çok verir bazen az verir bundan çıkaracağımız dersler var. Geçen alt yapı tesislerine geldim çok güzel oldu spontane oldu ama keyifli oldu. İnegölspor alt yapı tesislerinin yeri çok muhteşem bir yer. Şehrin içinde böyle alanlar nadir bulunur çocuklar için büyük bir imkân.“

ÇORBADA BİZİMDE TUZUMUZ OLSUN

“Bu çocukları bilgisayarlardan dijital oyunlardan uzak tutmak için futbol güzel bir araç. İnşallah ömürlerinin geri kalan kısmında devam ederler. Bizimde çorbada tuzumuz olursa bizde mutlu oluruz. Sponsorluk konusunda ben Mehmet Bey ile tekrar görüştüm devamlılık esastır bazen dediğimiz gibi bütçeler büyüyor bazen de küçülüyor ama geçen sene ülkemizdeki ve sektörümüzdeki şartlar ne olursa olsun biz aynı çizgimizde devam edeceğiz.”