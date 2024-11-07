SUBÜ Araştırma ve Teknoloji Topluluğu ile Malzeme ve İmalat Topluluğu öğrencileri, Saha Expo 2024’ü ziyaret ederek sektör temsilcileri ile buluştular.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Araştırma ve Teknoloji Topluluğu ile Malzeme ve İmalat Topluluğu öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Saha Expo 2024’ü ziyaret etti. 120 ülkeden bin 400’den fazla firmaya ev sahipliği yapan organizasyona katılan öğrenciler; yerli ve milli imkanlarla üretilen çok sayıda ürünü inceleme, sektördeki son gelişmelere ilişkin bilgi edinme ve ilgili alanların dünya çapındaki temsilcileri ile tanışma fırsatı buldu. Öğrencilere Teknoloji Fakültesi Araştırma Görevlisi Yavuz Selim Bozan ve Teknoloji Fakültesi Araştırma Görevlisi Ebru Yılmaz mihmandarlık etti.