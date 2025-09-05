SUBÜ ve Arnavutluk’un Kanada Teknoloji Enstitüsü, daha önce imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde akademik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Tiran’da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Arnavutluk’un Kanada Teknoloji Enstitüsü (CIT) yönetici ve akademisyenleri, iki üniversite arasında daha önce imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda Tiran’da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve CIT Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu ile akademik ve idari birim yöneticileri katıldı. Toplantıda; karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği, eğitim-öğretim ile ortak projelerin ilerletilmesi başlıklarında akademik iş birliğini güçlendirmeye odaklanıldı. SUBÜ heyeti ayrıca mesleki programlar, uluslararası sertifikalar ve Teknofest başarıları başta olmak üzere üniversitenin öne çıkan yönlerini tanıttı.

CIT ile kararlı ve uyumlu bir ortaklık yürüttüklerini kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Bu birlikteliğin +1 Eğitim Modelimizin, teknoloji yarışmalarındaki başarılarımızın, iş dünyası ile koordinasyonumuzun ve uluslararasılaşma politikamızın yurt dışına açılımında öncü bir rol oynayacağına inanıyorum" diye konuştu. CIT Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu ise, "Üniversitelerimiz arasında öğrencilerimizi, akademisyenlerimizi ve iki ülkeyi ilgilendirecek önemli bir iş birliği gelişiyor. Örnek bir birliktelik oluşturacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.