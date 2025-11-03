

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ Tesisleri'nde düzenlenen "Buğday Tohumu Dağıtım Töreni"nde, üretimin ve emeğin kenti Bursa'da tarımsal üretimin devam etmesi için çiftçilere desteklerinin sürdüğünü söyledi.

Bursa'nın 8500 yıllık tarihi geçmişe tanıklık eden kent olduğunu vurgulayan Bozbey, "Osmanlı'ya başkentlik etmiş Cumhuriyetimizin 102 yıllık gururuna ev sahipliği yapmış Bursa, bereketli, çalışkan insanlarıyla Türkiye'nin tarımsal gücüne güç katmaktadır" dedi.

Bozbey, kentin bu güçlü mirasının geleceğe sağlam temellerle taşınması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Toprağına sahip çıkan kentler geleceğine de sahip çıkarlar. Çiftçisi güçlü olan kentler yarınlarına güvenle yürürler. Günümüz koşullarında tarım, her koşula hazırlıklı olmayı gerektiren stratejik üretim alanıdır. Artan maliyetleri biliyoruz. İklim değişikliklerinin etkisini hissediyoruz. Küresel gıda krizinin yansımaları tüm dünyayı etkiliyor. Bunlar üreticilerimizi giderek daha da zorluyor. Tarımın yeni nesillere aktarılması konusunda da hep birlikte hassasiyet göstermemiz gerektiği ortada. Dünyada bir gıda krizi söz konusu. Gıdaya erişimin önümüzdeki süreçte çok daha sıkıntıda olacağı ortada. Bu yüzden ekilebilir arazilerin tamamının ekilmesi çok önemi. Yaşlı nüfus değil her yaştan nüfusun, bu alanları sahiplenmesi, toprağı ve ekilebilir arazileri ekmesi ve gelirini ona göre alması gerekiyor."

"Vefa ve sorumluluk olarak görüyoruz"

Bursa'da üretimin sürmesi ve gelişmesi için destekleri her zaman yükselttiklerini aktaran Bozbey, "Büyükşehir olarak üreticilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bunu bir görev değil bir vefa ve sorumluluk olarak görüyoruz.

Mustafakemalpaşa'da 100 dönüm civarında bir yer ekildiğini ve orada üretilen buğdayları tohum olarak çiftçiye dağıtacaklarını dile getiren Bozbey, "2 bin dönümden fazla bir alan ekilecek gibi görünüyor. Gelecek yıl üretim alanını 2 katına çıkararak çiftçiye daha fazla tohum desteği sağlayacağız." dedi.

Bozbey, hayvancılığa da aşı ve yem desteklerinde bulunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Damla sulama borusu gübre desteklerimizi sürdüreceğiz. Amacımız Bursa çiftçisine, Bursa'da toprağını koruyan, toprağını ekme konusunda duyarlı davranan güzel insanlara destek olup gelirlerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Ürünleri satmak için pazar alanları oluşturmak için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Bu destekler sayesinde toprakların verimliliğini artıracağız. Üretim maliyetlerini azaltarak çiftçinin elini güçlendirmiş olacağız. Tarım güçlenirse Bursa güçlenir. Üretici kazanırsa Bursa kazanır. Çiftçi kazanırsa Bursa kazanır. Toprak ne kadar bereketlenirse geleceğimiz de o kadar sağlam kök salar. Dağıttığımız buğdaylar sadece toprağa atılan buğday tanesi değildir; umudun bereketin geleceğe güçlü bakan kararlığımızın filizleridir."

Konuşmaların ardından çiftçilere yüzde 100 hibeli 47 ton buğday dağıtıldı.

