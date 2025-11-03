İznikspor karşılaşmaya golle başladı. 10. dakikada genç futbolcusu Ferhat Yalçın ile 1-0 öne geçti. Akran Gemlikspor bu gole, geçtiğimiz sezon İznikspor forması giyen Buğrahan Bekar’ın 19. dakikada attığı golle cevap verdi. İznikspor 37. dakikada İsmail Şahin’in attığı golle bir kez daha öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Akran Gemlikspor, 63. dakikada eski İzniksporlu Mustafa Berk Kara’nın golüyle bir kez daha beraberliği sağladı: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca iki ekip birer puanı hanelerine yazdırırken ikişer puan kaybetti.

Bu sonuçla grupta 4 maçın ardından liderin 7 puanı bulunurken, Akran Gemlikspor’un 5 ve İznikspor’un da 4 puanı bulunuyor.

Akran Gemlikspor önümüzdeki hafta Ankara deplasmanında lider Kahramankazan Belediyespor’a konuk olacak. İznikspor ise sahasında RMK Marina Tavşanlı Belediyespor’u konuk edecek.