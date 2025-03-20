Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla 23 Mart Pazar günü ön seçim düzenleyecek. Türkiye genelinde açılacak sandıklardan 4'ü İnegöl'de olacak.

CHP, ÖN SEÇİM DÜZENLEYECEK

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak yer aldığı ön seçim için sandık başına gidecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı açıklamada, seçim sandıklarının yanı sıra 'dayanışma sandığı' da kurulacağını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamasında, pazar günü 81 ilde sandık kurulacağını ve partililerin Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak belirleyeceğini duyurdu. Ayrıca, seçim noktalarına ek olarak bir "dayanışma sandığı" kurulacağını belirtti. Bu sandığa, tüm siyasi partilerden ve demokrasiye inanan herkesin oy verebileceğini de aktardı.

İnegöl'de oy kullanma işlemi 23 Mart Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

İşte belirlenen oy kullanma noktaları:

• Yenice Merkez Mahallesi: Veysi'nin Kahvesi

• Akhisar Merkez, Baykoca Mahallesi, Huzur Mahallesi: Münin'in Kahvesi

• Kurşunlu Merkez, Eymir, Mezit, Kınık, Özlüce, Hasanpaşa, Küçük Yenice Mahalleleri: Kurşunlu Belediye Ek Hizmet Binası Yanı

• İnegöl Merkez ve diğer kırsal mahalleler: Kani Konukoğlu Konferans Salonu

CHP üyeleri, ön seçimde oy kullanarak Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Ayrıca, partililer ve Ekrem İmamoğlu'na destek vermek isteyen vatandaşlar dayanışma sandığında da oy verme hakkına sahip olacak.