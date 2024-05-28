SUBÜ Egzersiz ve Spor Bilimleri Merkezi, personellerin fiziksel aktivite ve kas iskelet sistemi rahatsızlarını belirleyen egzersiz önerileri sunan projeyi tamamladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESBAM) ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğinde yürütülen SUBÜ personellerinin fiziksel aktivite durumlarını ve kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını belirlemek, egzersiz önerileri paylaşmak amacıyla hazırlanan ‘SUBÜ Fiziksel Aktivite Projesi’ tamamlandı. Projeye 87 akademik ve idari personel gönüllü olarak katıldı. Personellerde en çok boyun, omuz, omurga ve bel rahatsızlığı saptanırken; en az kalça, diz, bacak kası ve ayak bileği rahatsızlıkları saptandı. Haftalık fiziksel aktivite düzeyi ise personellerin yüzde 67,1’inde minimal düzeyde, yüzde 21,2’sinde çok aktif düzeyde ve yüzde 11,7’sinde ise inaktif düzeyde ölçüldü. Elde edilen bulgular doğrultusunda personellere ofis egzersizleri, aerobik egzersizleri, güçlendirme egzersizleri ve kor stabilizasyon egzersizleri önerildi.