Kilis'te, sınır hattında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sulama borularında gizlenmiş 3 kaçak göçmeni tespit ederek yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı, kaçak geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yoğun çaba gösteriyor. Çıldıroba köyü yakınlarında sulama borularının içinde gizlenen 3 kişiyi fark eden jandarma ekipleri, yapılan inceleme sonucunda bu kişilerin Suriye uyruklu A.B., O.Y. ve M.Y. olduğunu belirledi. Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçtikleri ve jandarmaların farkına varmasının ardından sulama borularına sığındıkları anlaşılan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.