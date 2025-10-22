ÖSYM, kullanıcı bilgilerini içeren sistemlerin güvenliğinin sağlandığını ve şu ana kadar herhangi bir veri sızıntısının tespit edilmediğini bildirdi.

Bazı basın ve sosyal medya haberlerinde, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği iddialarına cevap veren ÖSYM, Aday İşlemleri Sistemi’nde (AIS) kullanıcı bilgileri de dahil olmak üzere herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadığını belirtti.

Açıklamada, geçmiş yıllarda da adayların TC kimlik numarası ve AIS şifrelerini başkalarıyla paylaşmalarına bağlı sorunların basına yansıdığı hatırlatılarak, kullanıcı bilgilerini gizli tutmanın adayların kendi sorumluluğunda olduğu vurgulandı. TC kimlik numaraları ve AIS şifrelerinin paylaşılmaması uyarısında bulundu.