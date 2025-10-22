Edinilen bilgiye göre uzun süredir tedavi altında olan Bahçekaya köyü muhtarı Hayat Nuri Arslan'nın yeğeni İlker Arslan(38) dün gece fenalaşarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne yatırıldı.

Beyninde ki rahatsızlığı nedeniyle daha önce Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Uludağ Üniversitesinde tedavi gören ve ameliyat edilen genç, daha sonra yeniden nükseden hastalığı nedeniyle bir süredir İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi oluyordu. Taburcu edildikten sonra tedavisini evinde sürdüren İlker Arslan dün gece ise aniden fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen İlker Arslan hayata tutunamadı.

Genç yaşta hayata gözlerini yuman İlker Arslan'nın yarın öğle namazına müteakip Bahçekaya köyünde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği açıklandı.