Sultanbeyli’de binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler yan taraftaki başka bir binaya daha sıçradı. Çatının alev alev yandığını anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Sultanbeyli’de Ahmet Yesevi Mahallesi Sahra Sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 3 katlı bir binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Yükselen alevler yan taraftaki başka bir 3 katlı binanın çatısına da sıçradı. İki binanın da çatısı alevlere teslim olurken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yanan binanın sakinleri itfaiyenin müdahalesi esnasında binaya girmeye çalıştı. Polis ekipleri içeri girmek isteyen bina sakinlerini durdurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iki binada da maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, çatının alev alev yandığını anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.