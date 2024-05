Sultangazi Belediyesi, ilçedeki tüm liselerde 12. Sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenliyor. İlk mezuniyet töreni Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilirken, keplerini aynı anda havaya fırlatan gençler büyük coşku yaşadı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da bu özel günlerinde gençlerin yanındaydı.

Gençleri eğitim ve sosyal hayatta destekleyen projeleri hayata geçiren Sultangazi Belediyesi, lise son sınıf öğrencilerinin mezuniyet heyecanına ortak oluyor. İlçedeki tüm 12. Sınıf öğrencileri için okullarında mezuniyet töreni düzenleniyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da özel günlerinde öğrencileri yalnız bırakmıyor.

İlk tören Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi’nde

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk mezuniyet töreni Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Törene Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kepler havaya

Keplerini heyecanla havaya fırlatan gençlerin mutluluğu görülmeye değerdi. Gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, okul birincisini de Bosna Hersek gezisi ile ödüllendirdi. Bütün öğrencilere belediye tarafından günün anısına kupa hediye edildi. Öğrenciler, halay ve oyunlar eşliğinde mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Gençlerimizin her zaman yanındayız

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Gençler bizim yarınımız, gençler bizim her şeyimiz Belediye olarak her zaman gençlerimizi ön planda tutan, yeteneklerinin farkına varmalarını sağlayan ve daima onları ileriye taşıyacak olan çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin fikir ve görüşleri bizler için çok kıymetli. Bu yüzden onlarla sık sık bir araya geliyoruz. Bugün de bu coşkuya ortak olmak için mezuniyet törenine katıldık. Her okulumuzda lise son sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenleyerek bu coşkuya ortak oluyoruz. Bu yılın ilk törenini Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi’nde düzenledik. Pırıl pırıl gençlerimize hayatlarında başarılar diliyorum. Mezuniyet törenlerimize diğer liselerde de devam edeceğiz. Bizler belediye olarak gençlerimizin daima yanındayız” diye konuştu.