Kurban Bayramı’na 27 gün kala İstanbul’da Kurban Satış ve Kesim alanları kurulmaya başlandı. Bahçelievler’de kurulmaya başlanılan Kurban Satış ve Kesim alanındaki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul’da kurban bayramı hazırlıklar Belediyelerin belirlediği alanlarda başladı. Yenibosna’da bulunan Bahçelievler Belediyesi Kurban Kesim ve Satış alanı kurulmaya başlandı. Büyük ve küçük baş hayvanların satılacağı çadırlar için ilk önce demirler ile iskelet kuruluyor. Daha sonra hayvanların yem yiyecekleri bölümler inşa edilip üzerine üzeri muşamba ile kapatılıyor. Besiciler bu kurulan çadırda hayvanlarını vatandaşlara satacak. 117 çadırdan oluşan Bahçelievler Kurban Kesim ve Satış Alanı’nda 89 tanesi büyükbaş, 28 tanesi ise küçükbaş hayvanlara ayrıldı. Alanda otopark, mescit ve kurban kesim bölümleri vatandaşlara hizmet verecek. Yaklaşık 3 bin adet büyükbaş, 2 bin adet küçükbaş kurbanlıklar alanda satılacak.

“Kurbanlarını güvenle buradan alabilirler”

Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Tibet Bayhan, “ Kurban kesim ve satış alanında çadırlarımız kuruluyor. Çadırlarını alan kurban sahipleri içeride hazırlıklarını tamamlıyorlar. Belediye olarak vatandaşların kurbanlarını dini vecibelere ve sıhhi şartlara uygun olarak kesebilmeleri için alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada toplam 117 çadırımız var, bunların 89 tanesi büyükbaş, 28 tanesi ise küçükbaş hayvanlara aittir. Yaklaşık 3 bin adet büyükbaş, 2 bin adet küçükbaş hayvanın buraya gelmesini bekliyoruz. Haziran ayı başından itibaren kurbanların alana gelebilecek gibi hazırlık yapıyoruz. Besicilerden dezenfeksiyon belgesi, şehirler arası sevk raporu ve kurbanlar ile ilgili yaşını beslendiği bölgeyi gösteren belgelere bakıyoruz. Vatandaşların sağlıklı bir kurban alabilmeleri için öncelikle düzgün bir yerden satın almaların gerekiyor. Belgeleri tam olan üreticiden ve pazardan almaları gerekiyor. Bizim pazarımızda evrakları eksik olan hiçbir hayvanı almadığımız için güvenle buradan alabilirler” dedi.

“Boynuz, kulak gibi yerlerinin eksik olmaması gerekiyor”

Kurban alacak vatandaşların dikkat etmesi gereken konuların altını çizen Bayhan, “Büyükbaş hayvanlarda diş muayenesi ile yaşı anlaşılabiliyor. Hayvanın genel görünüşünün canlı boynuz, kulak gibi eksik yerlerinin olmaması ve oradan bir akıntı gelmemesi gerekiyor. Hayvanın 4 ayak üzerine durabilmesi gerekiyor” diye sözlerini tamamladı.