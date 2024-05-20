Kağıthane Belediyesi Hasbahçe mesire alanında yer alan mevcut mangal ünitelerinin yerini yangın riski taşımayan doğalgazlı mangal üniteleriyle değiştiriyor.

Kağıthane Belediyesi Hasbahçe mesire alanında yer alan mevcut mangal ünitelerinin yerini yangın riski taşımayan doğalgazlı mangal üniteleriyle değiştiriyor. Hasbahçe mesiresine toplamda 40 adet doğalgazlı mangal ünitesi yerleştiriliyor. Doğalgazlı mangal ünitelerini kullanan vatandaşlar bu sayede çok daha kısa bir sürede, hijyenik bir ortamda ve filtreleme yöntemi ile dumansız bir şekilde et ve sebzelerini pişirebilecekler.

“Mangallarımızı doğalgaz altyapısı ile tamamen yeniliyoruz”

Çevre dostu mangal üniteleri hakkında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Hasbahçe Mesire alanımızda bulunan mangallarımızı doğalgaz altyapısı ile tamamen yeniliyoruz. Burada elektrikli bir şekilde olan sistemi artık doğalgazlı sisteme çeviriyoruz. Vatandaşlarımız çok daha hızlı bir şekilde yiyecekleri pişirebilecekler. Burada yiyecekleri yıkama alanlarının da olduğu bir bölüm oluşturuyoruz. Toplamda 40 ünitenin aynı anda hizmet edebileceği bir mekanı yaza hazırlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.