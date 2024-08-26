Sultangazi Belediyesi ölen köpekle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Barınağımızı ziyaret eden hayvan severlere gerekli açıklamalar yapıldığında nabzı ve solunumu yerinde olan söz konusu köpek, saat 14.00 sularında geçirdiği kalp krizi sonucunda öldü” ifadelerine yer verildi.

Sultangazi Belediyesi, barınağa götürüldükten sonra ölen köpekli ilgili basın açıklaması yaptı. Köpeğin kalp krizi geçirerek öldüğünü belirten açıklamada,“30 Temmuz tarihinde kabul edilen Hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair 7527 numaralı kanunun 2 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından ilçemizde sahipsiz hayvanların alınmasıyla ilgili taleplerde artış görülmüştür. Kanuna göre sahipsiz veya hastalıklı hayvanların bakımevlerine götürülme zorunluluğu vardır. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır.19 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’de Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Şefliğimize aynı köpek için gelen 3’üncü şikayet üzerine ekiplerimiz Zübeyde Hanım Mahallesi 1280 Sokak’a giderek köpeği barınağa getirmiştir. Saat 12.00 civarında barınağımızı ziyaret eden hayvan severlere gerekli açıklamalar yapıldığında nabzı ve solunumu yerinde olan söz konusu köpeğin iki saat sonra 14.00 sularında geçirdiği kalp krizi sonucunda öldüğü belirlenmiştir. Tarafımızca herhangi olumsuz bir müdahalede bulunulmadığı güvenlik kamera kayıtlarımızca da mevcuttur. Ölüm nedeni veterinerlerimizin tuttuğu tutanakta da belirtilmiştir. Köpek, ekiplerimiz tarafından hayvan severlerin istediği yere defnedilmiştir. Söz konusu köpeğin barınağa geldiği andan, öldüğü ana kadar her saniye kamera kayıtlarında mevcuttur. Sosyal medyaya yayınlanan çeşitli yara, kesik, darbe içeren videoların aslı yoktur ve gerçeği yansıtmamaktadır. Belediyemize yapılan bu çirkin karalama kampanyasını kınıyor, olayın tutanaklarda belirtildiği gibi kalp krizinden gerçekleştiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz” denildi.