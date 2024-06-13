Sultangazi Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen "En Güzel Kurbanlık" yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Çankırı’dan getirilen 1 ton ağırlığındaki "Gazze" isimli kurbanlık birinci olurken, sahibine tam altın kazandırdı. Yarışmada ikinci ve üçüncü olan kurbanlık sahiplerine de yarım ve çeyrek altın hediye edildi.

Sultangazi Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla "En Güzel Kurbanlık" yarışması düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından getirilen kurbanlıklar geleneksel hale gelen En Güzel Kurban Yarışması’nda birinci olmak için sahneye çıktı. Kurbanlık sahipleri hayvanları özenle süsledikten sonra jürinin karşısına çıkardı. Kurbanlıklar; beden yapısı, kilosu, genel görüntüsü başta olmak üzere 8 farklı puantaj sistemi ile değerlendirildi.

Kriterler doğrusunda jüri, birinci olan ismi açıkladı. Çankırı’dan getirilen 1 tonluk Gazze adı verilen kurbanlık yarışmada birinci olmayı başardı. Çankırı’da yetişen "Şampiyon" ikinci olurken, Kastamonu’nda yetişen "Terminatör" ise üçüncü oldu. Birinci olan kurbanlık sahibine tam, ikinci yarım ve üçüncü de çeyrek altın kazandırdı. Mansiyon ödülünü ise Kastamonu’da yetişen "Cabbar" aldı. Ödüller, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç tarafından verildi.

“inanıyoruz ki İstanbul’un en modern satış alanını oluşturduk”

Programda bir konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, “Sultangazi Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun’un talimatıyla geleneksel en güzel kurban yarışmamızı tamamladık. Her sene düzenlediğimiz bu yarışmadaki amacımız dikkatleri buraya çekmek ve bütün yıl emek veren kurbancı kardeşlerimizin satışlarına desteklemektir. Aynı zamanda kurban kardeşlik ve paylaşmak demektir. Bu noktada ilgi çekmek istiyoruz. Burada güzel bir alan oluşturduk. Şuna inanıyoruz ki İstanbul’un en modern satış alanını oluşturduk. Kurbancılarımıza her türlü imkanı sağlıyoruz” dedi.

“Mazlum Gazze halkının ismini duyurmak istedik”

Birinci olan kurbanlığın sahibi Hasan Toprakçı, “Biz Çankırı’dan geliyoruz. Mazlum Gazze halkının ismini burada duyurmak ve bir nebze olsun katkımız olması adına bu ismi verdik. Hayvanımız 1 ton ağırlığında. Yarışmaya seneye tekrardan katılacağız” dedi.