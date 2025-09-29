Kendisine verdikleri destek nedeniyle ailesine teşekkür eden Hakan Şimşek, “Orada olmayı çok isterdim. Üzülmüyor muyum, üzülüyorum. Boğazım düğümlenmiyor mu, düğümleniyor. Kimi için bu büyük bir bedel gelebilir. ‘Babası evladının nikahına katılamamış’ denebilir ama Gazze’de nice babalar çocuklarını evlendiremeden toprağa gömdü. Bizim ödediğimiz bu kadarcık bedelin hiçbir kıymeti yok.” İnşallah Gazze’nin kurtuluşu sizin düğün hediyeniz olur” diyen Şimşek, davetlilere “Hepinize Küresel Sumud Filosu’nun Gazze’ye umut taşıyan teknesinden, Akdeniz’in merkezinden selamlıyorum” diye seslendi.

Kaynak: Haber Merkezi