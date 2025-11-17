Konutlardan sanayi sitelerine, rezidanslardan ofislere kadar geniş bir kitlenin hayatına dokunan “Tesis Yönetim Yasası” Meclis’e sunuldu. Yeni düzenleme, özellikle son yıllarda büyük tepki çeken yüksek aidat zamlarına güçlü bir sınırlama getiriyor.

Artık yalnızca konutlarda değil; işyerleri, fabrikalar ve sanayi sitelerinde uygulanan aidatlar da devlet denetimine girecek. Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon kişi bir tesis yönetim şirketinin hizmetinden yararlanıyor. Bu nedenle yasa, günlük yaşamı yakından etkileyen en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Enflasyonun üzerinde zam yasak

Yeni sistemle site yönetimleri rastgele zam yapamayacak. Mali yıl değişimlerinde genel kurul toplanmadan veya gerekli karar çıkmadan, aidatlar TÜFE oranını aşacak şekilde artırılamayacak. Eğer ek bir hizmet alınacaksa, bunun maliyeti ancak kat maliklerinin çoğunluk oyu ile kabul edilebilecek.

"Bu düzenleme siyaset üstü bir ihtiyaçtır"

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, özellikle Ocak–Şubat aylarında yapılacak yoğun genel kurul trafiğine işaret ederek şu değerlendirmede bulunuyor:

"Yasa gecikirse milyonlarca vatandaş işini bilmeyen yöneticilerin eline kalacak. Denetimsiz aidat projeleri devreye girecek. Bu sadece bugünün değil, geleceğin de sorunu."

Sandalcı, Sabah'a yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Son üç ay, sitelerde en yoğun genel kurul dönemi. Yasa onaylanmazsa hem sektör hem vatandaş büyük mağduriyet yaşar. Bakanlığımıza ve derneğimize binlerce şikâyet geliyor. Bu düzenleme siyaset üstü bir ihtiyaçtır."

Yasa, 2026 itibarıyla ülke genelinde yürürlüğe girecek. Bunun yanında Tesis Yönetim Daire Başkanlığı ile Tesis Yöneticileri Birliği kurulması da planlanan adımlar arasında yer alıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte site bütçeleri, gelir-gider kalemleri, işletme projeleri ve faturalara dair tüm bilgiler, bakanlık tarafından oluşturulacak yerli dijital platform üzerinden anbean takip edilecek. Böylece hiçbir yönetim, yaptığı harcamaları gizleyemeyecek. Bu dijital denetimin yanı sıra yılda en az bir kez zorunlu fiziki inceleme yapılacak; ayrıca gelen şikâyetlere göre ek denetimler devreye sokulacak.

Yönetimlerin büyük kısmı değişecek

Mevzuatın gerektirdiği şartlara uyamayan site yönetimlerinin önemli bir bölümü görevlerini kaybedecek. Uzmanların değerlendirmesine göre, Türkiye’deki mevcut yönetimlerin yaklaşık yüzde 80’inin ya tamamen yenilenmesi ya da yeni kurallara uygun hâle getirilmesi gerekecek.

Düzenleme ile yönetici olmanın ciddi standartları olacak:

Yönetici ve çalışanlarda adli sicil şartı (taciz, şiddet, dolandırıcılık vb. hiçbir suç kaydı bulunmama)

Tesis Yöneticiliği Lisansı zorunluluğu

Sınıflandırma sistemi: A'dan E'ye kadar lisans seviyeleri

Şirketler için teminat mektubu zorunluluğu

Yeterlilik sınavları Denetimlerde usulsüzlük tespit edilen firmaların belgeleri önce askıya alınacak, sonra tamamen iptal edilecek. Yani bir daha bu işi yapamayacaklar."Site yönetimi kaçtı, başka siteyi yönetmeye başladı" dönemi tamamen bitiyor.