Yeşil-beyaz renklere gönül vermiş olan küçük taraftarlar, 90 dakika boyunca tezahüratlar yaparak takımlarını destekledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, karşılaşmayı çocuklarla birlikte tribünden takip ederek heyecana ortak oldu. İlçenin farklı mahallelerinde yaşayan ve daha önce Bursaspor maçını hiç tribünden izlememiş çocukları muhtarlar aracılığıyla tespit ederek maçlara götürdüklerini söyleyen Başkan Aydın, "Bugün Altınova, Gülbahçe ve Küplüpınar mahallesinden 100 çocuğu Bursaspor maçını izlemek için stada getirdik. Bu projeyle çocuklarımıza yeşil-beyaz sevgisi kazandırmayı hedefledik. Burada çok güzel bir atmosfer var. Bursaspor’a başarılar diliyorum" diye konuştu.



Altınova Mahalle Muhtarı Vildan Şentürk ve Küplüpınar Mahalle Muhtarı Mümin Gündoğan ise bu anlamlı organizasyonun hem çocukların sosyal hayatlarına değer kattığını hem de Bursaspor sevgisinin yeni nesillere aktarılmasına vesile olduğunu belirtti. Büyük mutluluk yaşayan çocuklar, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.