Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların fikstürü belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının programını duyurdu.

Süper Lig'de 33. hafta programı şöyle:



19 Nisan Cuma

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü



20 Nisan Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor

19.00 Samsunspor - Adana Demirspor

19.00 Kayserispor - Trabzonspor



21 Nisan Pazar

13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor

16.00 Antalyaspor - Hatayaspor

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

19.00 Galatasaray - Pendikspor



22 Nisan Pazartesi

20.00 Sivasspor - Fenerbahçe

Kaynak: İHA