Bölgesel Amatör Lige yükselecek 2 takımın belirleneceği Bursa grubunda haftanın en karlı takımı Orhaniyespor oldu. Nefes kesen karşılaşmada 2 İnegöl takımı karşı karşıya geldi. 1-1 devam eden karşılaşmanın son dakikasında aradığı golü bulan Orhaniyespor maçtan 2-1 galip ayrıldı. Aldığı sonuçla 8 puana yükselen İnegöl ekibi averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Play Off'ta mücadele eden diğer İnegöl takımı Alanyurtspor ise Şükraniyespor'a 4-2 yenilerek BAL ligine çıkma şansını kaybetti.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Fethiye İdman Yurdu sahasında, İznikspor ile 2-2 berabere kalarak büyük bir şansı geri tepti.

Muhabir: İbrahim Uslu