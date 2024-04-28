Edirne’de bir araya gelen çevre gönüllüleri, Tunca Nehri ve çevresinde doğaya atılan çöpleri toplayarak, vatandaşlara daha duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Edirne’de üniversite öğrencileri ve çevre gönüllüleri, kuraklıkla boğuşan Tunca Nehri ve çevresinde temizlik çalışması yaptı. Çevre gönüllüleri yetkililerden nehrin etrafına çöp konteynırları koymalarını da talep etti. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim görevlisi İspanyol Begona Rodriguez öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler, hem nehir içerisinde canlıları olumsuz etkileyen atıkları hem de nehrin çevresinde biriken çöpleri toplayarak vatandaşların çevre kirliliği konusunda duyarlı olması gerektiğini belirtti. Rodriguez, Tunca Nehri’nin temiz tutulması gerektiğini ve piknik yapanların çöplerini topladıklarını vurguladı.

Kano ile nehrin içindeki atıkları temizleyen Barbaros Vardar, nehre atılan attıkların balıkların ölümüne yol açtığını belirtti. Çevre gönüllüsü Elif Özdemir ise, çok fazla attığın olduğunu ve önüne geçemediklerini kaydetti.

Üniversite öğrencisi Beste Acar, “Genel olarak bugün cam ve plastik topluyoruz. Çevremiz için en zararlı atıkların başında plastik geliyor. İnsanlar tabii ki hiçbir şekilde çöplerini buraya atmamalı ama belediyede buraya hiç çöp kutusu koymamış. Burada en azından çöp kutusu olsa insanlar için bir teşvik olur. Bu alanda yetkililerin çöp kutularını biraz daha fazlalaştırmasını isterim. Bu tür çevre temizlik etkinliklerinin daha çok yapılamasını isterim” dedi.

Vatandaşlardan Gamze Kurt, "İnsanların bilinçsiz olduğu konulardan biri de çöpleri bir araya toplayarak yakıyorlar. Bu doğru bir çözüm değil, çünkü öyle de hava kirliliğine sebep olunuyor. İnsanların doğanın nasıl işlediğiyle alakalı olarak biraz daha bilinçlendirilmesi gerekiyor. Çöp kutusunun buralara koyulması belediyece zaten yapılaması gerekir” şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencisi Rana Güneş, “Genellikle çok fazla plastik atık var. İnsanlar pikniklerini yaptıktan sonra çöplerini bırakıp gitmişler. Plastik atıklar karışması en zor atıklardır. Yetkililerin çöp konteynırları yapması gerekir” diye konuştu.

Biyoloji bölüm öğrencisi Ece Güler, Tunca Nehri’nde çöp toplama etkinliği düzenlediklerini ve çevrenin insanların bilinciyle güzelleşeceğini ifade etti.

Havva Demir de çok fazla çöp topladıklarına değinerek, “Burada insanları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek ile ilerledik. Yetkililerin çevreye çöp kovası ve kamelyalar yapması gerekiyor. Çöp atma alanlarına çöplerimizi atmamız gerekir. Edirne bizim ve bu çöpleri biz topluyoruz” ifadelerini kullandı.