Ankara İstikameti Halkevi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Almanya plakalı MO IL 4030 plakalı Man marka tırın sürücüsü fenalaşarak direksiyon kontrolünü kaybetti. Tır, önce aynı yönde seyreden 41 HK 309 plakalı Nissan marka otomobile çarptı, ardından da bariyerlere çarpmadan durabilmek için son çare olarak 41 ABD 534 plakalı kamyonete çarptı.

Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucu, adrese sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, H.H. adındaki tır sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve daha sonra ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine nakledildi.

Bu trajik kazada dikkat çeken bir diğer detay ise fenalaşan sürücünün, Körfez'den İzmit'e yaklaşık 25 kilometrelik bir mesafe kat etmiş olmasıdır. H.H.'nin yolculuk sırasında çeşitli kazalara neden olduğu da belirtiliyor. Kazada hayati bir tehlike olup olmadığı henüz açıklanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.