Kaza, Söğüt-Bilecik yolu Gölcük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Hakan P. idaresindeki 34 MFM 606 plakalı otomobil, Bilecik istikametinden Söğüt istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Bayram K. yönetimindeki 26 AOG 433 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 34 MFM 606 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Hakan P. yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.