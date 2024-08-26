Garanti BBVA Partners Tech girişimlerinden olan Evreka, Suudi Arabistan’ın fütüristik vizyonuyla şekillenen, ‘yeni gelecek’ konseptli şehri Neom’un akıllı atık yönetimi altyapısını kurmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor.

Garanti BBVA Partners Tech girişimlerinden olan, atık ve materyal yönetim teknolojisi alanında faaliyet gösteren Evreka, Suudi Arabistan’daki büyük projelerde de yer alarak Körfez ülkelerinde varlığını genişletiyor. Suudi Arabistan’ın fütüristik vizyonuyla şekillenen, ‘yeni gelecek’ konseptli şehri Neom’un akıllı atık yönetimi altyapısını kurmak üzere faaliyetlerini sürdüren Evreka, Krallığın çevresel sürdürülebilirlik ve ‘yeni gelecek’ vizyonuna katkı sağlıyor.

Suudi Arabistan’da gerçekleştirdikleri projeleri değerlendiren Evreka Kurucu Ortağı ve CEO’su Umutcan Duman şunları söyledi: “Evreka olarak ABD’den Singapur’a dünyanın 20’den fazla ülkesinde faaliyet göstererek sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. Global arenada en büyük altyapı projelerinin yükselişine tanık olduğumuz bu dönemde, dünyanın en büyük altyapı çalışmalarından olan ve aynı zamanda Suudi Arabistan’ın yeni bir geleceği temsil eden ultra fütüristik şehir projesi Neom’a bir Türk şirketi olarak teknoloji sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Bölgede geleceği şekillendiren çığır açıcı projeler için atık ve materyal yönetimi altyapısının geliştirilmesinde yer almaktan da onur duyuyoruz. Neom şehri için gerçekleşen projeyle Suudi Arabistan’ın 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini desteklerken, uçtan uca sürdürülebilir çözümlerimizle diğer Körfez ülkelerinde öncü bir rol oynayarak daha büyük ölçekli projelere imza atmayı planlıyoruz.”