Fenerbahçe’nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski ve Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sağlık kontrolünden geçti.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) mücadele eden Sebastian Szymanski ile Dominik Livakovic, ülkelerinin turnuvadan elenmesi sonrası izinlerinin ardından İstanbul’a döndü. İki futbolcu, yeni sezon hazırlıkları öncesi Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Szymanski ile Livakovic, bugün Avusturya’ya giderek akşam saatlerinde Bad Waltersdorf’ta kampa dahil olacak.
Kaynak: iha