

Edinilen bilgiye göre İnegöl Yenişehir yolu üzerinde seyir halinde olan Berat A.(18) yönetimindeki 16 BHG 612 plakalı motosiklet Dip Market mevkiinde önünde seyreden Murat K.(47) yönetimindeki 34 HAJ 903 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan İlker Y.(17) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ