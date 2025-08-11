Sarı-lacivertli kulübün duyurusunda, 2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda Galatasaray’ın lisanssız sporcu yarıştırarak kural ihlali yaptığı belirtilirken, yapılan itirazın Tahkim Kurulu tarafından haklı bulunduğu vurgulandı. Bu kararın alın teri, emek ve dürüst rekabetin tescili olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe, Tahkim Kurulu kararıyla kupanın kendilerine teslim edildiğini duyurdu. Galatasaray’ın lisanssız sporcu kullandığına dikkat çeken sarı-lacivertliler, bu kararın emeğin ve adaletin en somut göstergesi olduğunu belirtti.

Kulübün açıklamasında, “Kupa, emeği ve mücadelesiyle hak edenin müzesinde: 2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası Kulübümüze teslim edilmiştir” denildi.

2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası Açık Yaş Erkekler kategorisinde, Galatasaray’ın kuralları ihlal ettiği ve Fenerbahçe’nin yaptığı itirazın Tahkim Kurulu tarafından haklı bulunduğu kaydedildi. Kupanın emeğin ve adaletin gerçek sahibi olan Fenerbahçe’ye verildiği belirtildi.

Açıklamada, sporun gerçek ruhunun etik ve ahlak değerleriyle, adalet ilkelerinin hem söylemde hem eylemde yaşatılmasıyla güçleneceği ifade edilerek, Fenerbahçe’nin her branşta olduğu gibi yüzmede de hakkını sonuna kadar arayacağı vurgulandı.

Son olarak, süreci adil değerlendiren tüm yetkililere teşekkür edildi ve hafta sonu gerçekleşen Türkiye Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 6 kupanın 5’ini kazanan şube ve sporcular tebrik edildi. “Kupa, emeği ve mücadelesiyle hak edenindir” denildi.