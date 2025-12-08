Arjantin’in Necochea kentinde yer alan amatör futbol takımı Fernebahçe Sport Club, lig finalinde rakibini 2-1 mağlup ederek üç yıl içinde ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 2022’de Fenerbahçe sevgisiyle kurulan ekip, Türkiye’de de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Üçüncü yılında ikinci kupasını kazanan sarı-lacivertli takım, Necochea Amatör Futbol Ligi tarihine adını bir kez daha yazdırdı.

2022'deki ilk şampiyonluğun ardından 2025'te yeniden zirveye çıkan takım, Türkiye'de de gündem yarattı. Taraftarlar, sosyal medyada esprili paylaşımlar yaparak durumu kutladı:

"Biz Kadıköy'de 10 yıldır bekliyoruz, Arjantin'de 3 yılda 2 kupa kaldırdılar."

Türkiye'ye Davet Mesajı

Başarı sonrası Fernebahçe Sport Club oyuncuları, Türkiye'ye mesaj göndererek Fenerbahçe camiasına olan sevgilerini yineledi:

" İstanbul'a gelip Kadıköy'de maç izlemek istiyoruz!"

Fernebahçe Sport Club'ın Hikayesi

Fernebahçe Sport Club, Fenerbahçe'ye gönül vermiş bir grup Arjantinli gencin tutkusu sonucu Mayıs 2022'de kuruldu. "Fernet" ile "Fenerbahçe" kelimelerinin birleşiminden oluşan isim, kulübün mizahi kimliğini yansıtırken logo da Fenerbahçe'nin klasik kanarya armasına neredeyse birebir benziyor.

Takım; marangoz, öğretmen, kasap, balıkçı ve öğrencilerden oluşan tamamen amatör bir kadroya sahip. Kuruluşundan kısa süre sonra başarı yakalayan Fernebahçe, 2022 Apertura şampiyonluğunu, 2025 Clausura şampiyonluğunu kazanarak üç yılda iki kez kupayı müzesine götürdü.