İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesindeki Engelsiz Yaşam Merkezinde bakımı üstlenilen zihinsel engelli 15 yaşındaki Yiğit Dağ, bugün saat 18.00 sıralarında merkezden kaçtı.

Kurum yetkilileri çevrede engelli çocuğu aradılar ama başarılı olamadılar. Durum Jandarma komutanlığı ekiplerine haber verildi.



Jandarma komutanlığı ekipleri nezaretinde AFAD, İNDAK ve ANDA arama kurtarma ekipleri tarlalık alanlar ve yollarda arama yapıyor. Ekipler termal drone ile havadan arama yaparken aramalara eğitimli köpekler de katıldı. Aramalar 5 saattir sürüyor.