Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde taksi durağında gerçekleşen bu hadisede, bir taksici hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganı kısa sürede yakaladı ve ilginç bir detay ortaya çıktı: Saldırgan, cinayette kullandığı bıçağı bir telefon satıcısına bırakarak kaçtı.

Olay, Şeyhmüftü Camii yanında bulunan Kafkas Taksi durağında saat 16.15 sularında meydana geldi. Suat Sargın (40), durağın yanında arkadaşıyla sohbet ederken, L.A. (42) isimli şüpheli tarafından kalbinden bıçaklandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, L.A., Sargın'ı taksiye çağırdıktan sonra yaklaşık 5 metre yürüdükten sonra ansızın bıçağı çıkararak Suat Sargın'ın göğüs bölgesine sapladı. Sargın ağır yaralandı, ancak yaşamını yitirdi.

Cinayet zanlısı L.A., olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken emniyet güçleri tarafından Tatkavaklı bölgesinde yakalandı. Zanlı, ilk ifadesinde cinayet aleti olan bıçağı bir bezle sararak yakındaki bir telefon satıcısına bıraktığını itiraf etti ve şunları söyledi: "Bu paket burada dursun, almaya geleceğim."

Saldırganın emniyetteki sorgusu devam ederken, taksicinin cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.