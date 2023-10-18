3. Lig 1. Grupta mücadele eden İnegöl Temsilcisi Kafkasspor , Murat Endes'ten boşalan teknik Direktörlüğe getirilecek yeni isim için toplandı. Gündemde 4 ismin olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta evinde Edirnespor'a mağlup olan Kafkasspor, maç sonrası geçtiğimiz yıl takımı 3. Lige çıkaran teknik direktör Murat Endes ile yolları ayırmıştı. Karşılıklı anlaşılarak yaşanan ayrılık sonrası Kafkasspor'da yeni direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Celal Ter başkanlığında toplanan yönetim kurulu önerilen isimler arasında çalışmalarını hızlandırdı. Tecrübeli isimlerle görüşme halinde olan yönetimde ilk hedef İnegölspor'uda bir dönem çalıştıran Şaban Yıldırım.

Şaban Yıldırım dışında en çok konuşulan isimler arasında yine bir dönem Kafkasspor'u çalıştıran daha sonra ise Ankaragücü ve Kasımpaşa takımlarında teknik direktörlük görevlerinde bulunan Necati Erkmen ile Düzcespor'u çalıştıran Zafer Şentürk ve 52 Orduspor'u çalıştıran Yavuz İncedal yer alıyor.

Bu akşam gerçekleştirilecek olan toplantıda yönetim kurulunun yeni teknik adam konusunda nihai bir karara varması ve 1-2 gün içinde yeni hocanın açıklanması bekleniyor.

Bu arada Kaflasspor , çalışmalarını yardımcı antrenör Kemal Hastürk idaresinde sürdürmeye devam ediyor.

ZAFER ŞENTÜRK

NECATİ ERKMEN

ŞABAN YILDIRIM

YAVUZ İNCEDAL