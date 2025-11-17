Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, doğu illerinden şehre kaçak göçmen sevkiyatı yapacağı tespit edilen M.B. (55) ve S.S. (58) isimli şahısların kullandığı ticari taksi, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Hendek geçişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından deport edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.B. (55) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.S. (58) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA