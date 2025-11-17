

Dün öğle saatlerinde Yarhisar Mahallesi’nden Bilecik’in Hasandere köyüne mantar toplamak için giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yarhisar Mahalle Muhtarı Veysel Kaya’nın kardeşi İsmail Kaya için arama kurtarma çalışmaları 20 saattir aralıksız devam ediyor. Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Dün öğle saatlerinde Yarhisar Mahallesi’nden Bilecik’in Hasandere köyüne mantar toplamak için giden, Yarhisar Mahalle Muhtarımızın kardeşi İsmail Kaya’nın kaybolduğunu öğrenir öğrenmez, bölgeye intikal ederek, arama kurtarma çalışmalarına tüm ekibimizle birlikte katıldık. Yaklaşık 20 saatlik bir arama kurtarma çalışmasına rağmen ekiplerimiz maalesef, İsmail Kaya’ya henüz ulaşamadı" dedi.

150 kişilik ekip arıyor

Başkan Ercan Özel, "Bilecik, Bursa ve Sakarya AFAD, AKUT, AKOM, YENDAK, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, Bilecik ve Bursa Jandarma ekipleriyle birlikte arama- kurtarma çalışmaları 4 termal kameralı drone, arama-kurtarma köpekleri ve yaklaşık 150 kişilik ekibin desteğiyle devam ediyor" bilgisini paylaştı.

Başkan Özel’den destek çağrısı

Arama çalışmalarının çok geniş bir alanda yapıldığını vurgulayan Başkan Özel, "Hava kararmadan önce İsmail Kaya’yı bulmak için, Bursa’daki dağcılık dernekleri ve arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere, avcılarımızı ve duyarlı vatandaşlarımızı arama-kurtarma ekiplerimize destek olmaya davet ediyorum. Tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Rabbim İsmail kardeşimize dayanma gücü versin" ifadelerini kullandı.

