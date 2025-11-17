Esenler Belediyesi’nce düzenlenen Özgür Filistin Oyun Geliştirme Kampı, 14-16 Kasım tarihlerinde Esenler Gençlik Merkezi’nde gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Filistin’de yaşananları oyunlaştırarak duygu ve farkındalık oluşturmayı hedefleyen programa başvuran 100 gençten 55’i mülakatla kampa kabul edildi. Cuma ve cumartesi günleri saat 09.00-00.00 arasında yoğun eğitim programı uygulandı. Katılımcılar, organizasyon tarafından sağlanan uyku tulumlarıyla alanda konaklayarak kesintisiz bir çalışma ortamı yakaladı. Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu da kampı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Gençlerle tek tek ilgilenen Cerrahoğlu, yazdıkları oyunlar hakkında bilgi aldı.

Küresel farkındalık konuşuldu

final öncesi düzenlenen Filistin Özgürlük Paneli’nde Aktivist Yazar Said Ercan, Araştırmacı Yazar İhsan Aktaş ve Genç IDSB Başkanı Ceyhun Taha Demirkol konuşmacı olarak yer aldı. Hasan Ustaosmanoğlu moderatörlüğündeki panelde Filistin’deki son durum ele alınırken gençlere küresel farkındalık açısından önemli mesajlar verildi.

Dünyaya mesaj verdiler

Yoğun geçen kamp süreci, pazar günü gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi. Takımlar geliştirdikleri projeleri jüriye sunarken, kampın ruhunu "zulmü, mücadeleyi ve inancı kodlayarak dünyaya mesaj vermek" düşüncesi şekillendirdi. Yapılan değerlendirmede dereceye giren birinci takıma 30 bin TL, ikinci takıma 20 bin TL son olarak da üçüncü takıma 10 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca yarışmada dereceye giremeyen 7 takıma 5 bin TL değerinde hediye çeki takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.