AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1029 No’lu sandıkta oyunu kullandı. Talus, tüm vatandaşları sandık başına davet ederek, “Sandık, milli iradenin kalesidir” dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, bu sabah erken saatlerde sandıklarda görevli teşkilat mensuplarına başarılar diledikten sonra 08.20’de Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1029 No’lu sandıkta oyunu kullandı. Başkan Talus, sandığın milli iradenin, aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesi olduğunu belirterek, “Sandık, milletimizin bedel ödeyerek, mücadeleler vererek elde ettiği çok önemli bir kazanımdır. Bu hakkı her vatandaşımız kullanmalı, bugün sandık başına giderek oyunu kullanmalıdır” dedi.

Annelerin gününü kutladı

Talus, bugün ayrıca Anneler Günü’nün kutlandığına da dikkat çekerek, “Bugün yüzyılın seçimini gerçekleştiriyoruz. Ne güzel bir tesadüf ki, Anneler Günü’ne denk geldi. Bu özel günde cennet kapısını ayaklarının altında aradığımız; sevgi, merhamet, şefkat ve fedakârlık timsali bütün annelerimizin Anneler Günü’nü de kutluyorum” diye konuştu.