Çatalca’da bulunan ve tarihi M.Ö. 5500 yılına kadar dayanan İnceğiz Mağaralarının duvarlarına sprey boyayla zarar verildi. Yazıların zamanla arttığı gözlemlenirken, ateş yakılan mağaranın duvarları daha fazla hasar gördü. Mağarayı gezen vatandaşlar, karşılaştıkları kötü manzara karşısında üzüldüklerini belirterek önlem alınmasını istedi.

Çatalca’nın İnceğiz Köyü’nde bulunan tarihi İnceğiz Mağaralarının duvarlarına gün geçtikçe daha çok zarar verildiği görüldü. Güvenlik görevlisinin olmadığı iddia edilen mağara çevresinde giriş çıkışların kontrol edilmediği öne sürüldü. Mağaranın duvarlarındaki sprey boyayla yazılan yazıların gün geçtikçe arttığı ifade edildi. Kazınan duvarlara isimlerin yazıldığı görülürken, geceleri ise ateş yakıldığı duvarlardaki izlerden anlaşılabiliyor. Mağaraları ziyarete gelen vatandaşlar ise duruma tepki göstererek bu duruma son verilmesini istiyor. Tarihi mağara Yeşilçam’da birçok filme de konu olmuştu. Kemal Sunal’ın ‘Salako’, ‘Davaro’ gibi filmlerindeki bazı mağara sahneleri bu mağaralarda çekilmişti. Tarihi açıdan büyük bir öneme sahip İnceğiz Mağaralarına gün geçtikçe tahribat artıyor.

“Bu insanlar ellerinde boya kalemi ile mi geziyor?”

İlk defa İnceğiz mağaralarına ziyarete geldiğini ifade eden Ersin Şimşek, “Kemal Sunal’ın bir filmi vardı. Ben de onu gördüm öyle ziyarete geldim. İçeri girdiğimde duvarlarda uygunsuz yazılar ile karşılaştım. Tarihi eserlerin bu şekilde yıpratılmasını doğru bulmuyoruz. Neden böyle şeyler yapıyorlar? Bu insanlar ellerinde boya kalemi ile mi geziyor? Anlamış değilim. Kalp de çizmişler isimler de yazmışlar, buraya isim yazdığı zaman ne olacak? Ne düşünce ile yazdıklarını anlamıyorum. Duvarlar hep siyah ateş yakılmış bunları doğru bulmuyoruz. Bir güvenlik görevlisi olsa en azından daha iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Akla gelmeyecek manzaralar ile karşılaşıyorsunuz”

İnceğiz Mağaralarına sürekli geldiğini ifade eden Lütfü Polat, “İçerde akla gelmeyecek manzaralar ile karşılaşıyorsunuz. Duvarlara yazı yazmışlar, burayı gezen birinin kültürlü olması gerekiyor ki buranın değerini bilsin. Çok ayıp bir şey, kesinlikle kınıyoruz. Yetkililere de söylüyorum bir önlem alınsın diyorum. Gerçekten şu tarihe yazık oluyor. Ben 30 sene yurt dışında kaldım, orda böyle bir eser bulsalar kuş kondurmazlar. Ben şimdi çevreden kendim 2 poşet pislik temizledim. Burada Kemal Sunal’ın bir filmi çekilmişti hatırlıyorum, buradan onu da rahmetle analım” dedi.

“Şuanda içeride kötü bir manzara var”

Kemal Sunal’ın filminin burada çekildiğini hatırladığını ifade eden Enes Yürümez, “Şuanda içeride kötü bir manzara var. Duvarlara yazılar yazılmış çirkin bir görüntü olmuş. Olmaması gereken şeyler yazmışlar ateş yakmışlar mağaralara zarar vermişler. Daha iyi önlemler alınabilir. Burası tarihi bir mağara. Daha iyi korunabilir çünkü güzel bir yer” diye konuştu.

“Her yer bakımsız bir temizlik yok”

İlk defa ziyarete geldiğini söyleyen Cemal Kayhan, “Dışarıdan baktığımızda hoş bir görüntü ile karşılaşmadık yani. İnternette gördüm burayı kilometrelerce yoldan geldim. Hoş bir görüntü ile karşılaşmadım ve beklediğim gibi çıkmadı. Her yer bakımsız bir temizlik yok” dedi.

Çatalca İnceğiz ve çevresindeki doğal oyuklarda ilk yerleşim tarih öncesi çağlarda (M.Ö 5500) başladı. Mağaralarının doğal oyuklar dışında insan eliyle oyularak genişletilmesine MÖ 1200’lü yıllarda başlandığı biliniyor. Mağara M.S. 4. yüzyıldan itibaren manastır olarak kullanıldı. 11-12. yüzyıllarda en faal dönemini yaşayan manastırın kat sayısı arttı. Üç bölümden oluşan mağara manastır topluluğunun en görkemlisinin, 1. grup olanı olduğu kaydedildi. Kalker bloğunun içine 4 katlı olarak oyulurken, üst katlara kayalara oyulmuş merdivenlerle çıkılmaktadır. İçerisinde bir kilise, kaya içine oyulmuş mezar yerleri ve vaftiz teknesi olarak kullanıldığı düşünülen bir çukur bulunmaktadır. İnceğiz Mağaraları ve Maltepe Nekropol Alanı’ndan çıkarılan tarihi eserler, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.