Yeni düzenlemeyle birlikte ekspertiz raporlarında standart sağlanması, sahte rapor riskinin ortadan kaldırılması ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi hedefleniyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar ekspertiz raporlarının merkezi bir sistemden bağımsız ve uygulama birliği olmayan yöntemlerle düzenlenmesi, haksız ticari uygulamalara ve tüketici mağduriyetlerine yol açabiliyordu. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı bünyesinde “Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi” kurulacak. Ekspertiz raporlarının tamamı dijital ortamda, şeffaf ve izlenebilir şekilde bu sisteme kaydedilecek.

Yeni sistemle birlikte ekspertiz işletmeleri, düzenledikleri tüm raporları Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi’ne kaydetmek zorunda olacak. Raporlar üzerinde sonradan değişiklik yapılmasını engelleyen sistem sayesinde sahte rapor riskinin önüne geçilecek. Vatandaşlar ise raporlar üzerindeki karekod aracılığıyla belgenin doğruluğunu anında teyit edebilecek.

Düzenlemeyle ekspertiz hizmetleri ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuşturulurken, raporlama standartları ve işletmelerin sorumluluklarına ilişkin süreçler de açık ve detaylı şekilde belirlenecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmeti veren işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yetki belgesi alması zorunlu hale gelecek.

Yetki belgesi almak isteyen işletmelerden TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmaları, mesleki yeterlilik belgesi bulunan teknik sorumlu istihdam etmeleri ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları gibi şartlar aranacak. Böylece sektörde kayıt dışı ve denetimsiz uygulamaların önüne geçilmesi, hizmet kalitesi ile güvenilirliğin artırılması amaçlanıyor.

Yeni düzenleme kapsamında ekspertiz işletmelerinin sorumlulukları da netleştirilecek. Buna göre işletmeler, hazırladıkları raporlarda yer alan hata, eksiklik veya gizlenen kusurlar nedeniyle oluşabilecek değer farkı ya da onarım masraflarından sorumlu olacak. Ortaya çıkabilecek mağduriyetler ise işletmelerin yaptırmak zorunda olduğu sigorta aracılığıyla tazmin edilebilecek.

Rapora yönelik itiraz süreci de dijital hale getirilecek. Vatandaşlar, ekspertiz raporuna ilişkin itirazlarını 5 gün içinde sistem üzerinden yapabilecek. İşletmeler ise bu itirazları 3 gün içerisinde sonuçlandırmakla yükümlü olacak. Gerekli görülmesi halinde rapor, bedelsiz olarak yenilenecek.