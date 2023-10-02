Ünlü tiyatro oyuncusu ve eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü usta oyuncu Tamer Levent tarafından oluşturulan “Sanata Evet” platformu Balıkesir’in Edremit ilçesinde “Sanata Evet” gecelerinde bir araya geldi.

Ünlü tiyatro oyuncusu ve eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, son olarak “Camdaki Kız” dizisinde ki Rafet Koroğlu karakteri ile sevilen sanatçı Tamer Levent’in oluşturduğu “Sanata Evet” platformu Edremit’te sanat geceleri gerçekleştirdi. Edremit’in Güre Mahallesi’nde ki 1774 Termal Otel’de gerçekleştirilen “Sanata Evet” geceleri ilk olarak ölümsüz aşk şarkılarının yazarı ünlü söz yazarı ve şair Ahmet Selçuk İlkan’ın katılımı ile gerçekleştirildi. İlkan şiirleri ile katılanları hayran bırakırken TRT Sanatçısı İsmail Özkan’da şarkıları ile geceye renk kattı. Geceye iş ve sanat dünyasından bir ismin ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Gecenin sonunda katılımcılara “Sanata Evet” plaketlerini Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı takdim etti. Değerli sanatçıları Edremit’te ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, “Sanata Evet” çağrısıyla toplumun tüm kesimlerine, daha iyi ve güzel bir dünya için sanatın hayatımızda daha çok yer alması gerektiğini hatırlatan değerli konukları ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İlçemizde böyle bir etkinlikte bir araya gelen tüm sanatçı konuklarımıza kültür ve sanata olan değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.