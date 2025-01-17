İşte balığın tazeliğini anlamak için dikkat edilmesi gerekenler:

1. Solungaç

Taze balığın solungaçları canlı kırmızı renkte olur. Balık bayatladıkça bu renk solmaya ve değişmeye başlar.

2. Göz

Taze balığın gözleri parlak ve dışa doğru bombelidir. Ancak tazeliğini yitiren balıkların gözleri buğulanır ve zamanla içe çöker.

3. Koku

Taze balık neredeyse kokusuzdur. Bayatlamaya başlayan balıklar ise keskin bir asit kokusu yaymaya başlar.

4. Pul ve Deri

Taze balığın derisi gergin ve parlaktır. Pullar deriye sıkıca yapışıktır. Eğer balığa elinizi kafadan kuyruğa doğru sürdüğünüzde pullar dökülmüyorsa, balık taze demektir.

5. Doku

Taze balığa parmakla dokunulduğunda oluşan çukurluk hemen düzelir. Ancak bayat balıklarda bu iz kalıcı olur.

6. Kuyruk

Taze balığın kuyruğu, başından tutulup kaldırıldığında dimdik durur. Bayat balıklarda ise kuyruk aşağı doğru sarkar.