MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Sigortalılık süresi az olan ile çok olan aynı maaşı alır hâle geldi, bunun düzelmesi lazım” dedi.

TBMM Genel Kurulu, önceki gün Adalet Akademisi’nin kurulmasına ilişkin kanun teklifinin ilk 10 maddesini kabul ettikten sonra, partilerin ortak kararıyla 28 Ocak’a kadar tatile girdi. Bu nedenle, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenleme de Şubat ayına kaldı.

3,9 Milyon Emekli Fark Ödemesi Bekleyecek

Kanun teklifine göre, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılacak. Ayrıca, işverene sağlanan asgari ücret desteği 700 liradan bin liraya yükseltilecek. Ancak kanun henüz çıkmadığı için emekliler, Ocak ayında mevcut maaşlarını almaya devam edecek. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından fark ödemesi yapılacağı belirtildi.

Emekliler Seyyanen Zam Talep Ediyor

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kâzım Ergün, komisyondaki görüşmelerde emeklilik sistemiyle ilgili sorunları dile getirerek, “Emeklilik sistemi değiştiği için şu anda toplumun büyük bir bölümü asgari ücretle çalışıyor. Bundan dolayı da eskiden 25 yıl çalışmış bir insan yüzde 75’le emekli olurken şimdi yüzde 30-35’lere düşmüş olacak ve ‘kök maaş’ denilen bir şey ortaya çıkıyor. Bir de inandırıcılığını yitirmiş, Türkiye İstatistik Kurumu devam ettiği müddetçe emekliler, işçiler, memurlar, her kesim sıkıntı yaşar. 2024 yılındaki o zamları şimdi arıyoruz. Mutlak surette emekliler seyyanen bir zam beklemekte” dedi.

Sigorta sistemindeki eşitsizliklere değinen MHP’li Mustafa Kalaycı ise “Sigorta sisteminin ana ruhu nedir? Ne kadar prim o kadar maaş. Ama şu anda maalesef çok düşük prim ödeyen, sigortalılık süresi az olup emekli olan ile sigortalılık süresi çok olan ve çok prim ödeyen aynı maaşı alır hâle geldi, bunun düzelmesi lazım” şeklinde konuştu.