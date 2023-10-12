Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Filistinli direniş örgütü Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalara dikkat çekerek, "Çatışmaların derhal sona erdirilmesi gerekiyor. Özellikle açlık ve susuzlukla mücadele eden, sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çeken Gazze halkının acilen nefes alabilmesi için ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye'nin yoğun diplomatik girişimleri bulunmaktadır" dedi.

Kurtulmuş ayrıca, barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin her türlü göreve hazır olduğunu vurguladı. Orta Doğu'daki gerilimin artması ve savaşın devam etmesinin bölgedeki yeni çatışmaları tetikleyebileceğine dikkat çeken Kurtulmuş, adil ve hakkaniyetli bir barışın sağlanabilmesi için Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye istekli olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, diğer ülkelerin çatışmaları görmezden geldiğini ve Gazze'deki insanlık dramına duyarsız kaldığını ifade ederek, TBMM'nin insani, ahlaki ve tarihi sorumluluğunu yerine getirerek, ortak bir deklarasyonla bu konuyu Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaşmanın büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplanan TBMM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili olarak üç temel meseleyi vurgulayan Kurtulmuş, bu meseleleri Meclis gündemine taşımak istediğini ifade etti.

Kurtulmuş, ilk temel meseleyi şu şekilde açıkladı: "Orta Doğu barışının sağlanabilmesi için en öncelikli adım, 1967 sınırlarında, bütünleşik, tam manasıyla bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Bu devletin dünya tarafından tanınması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bir halkın devlet olarak varlığına izin verilirken, başka bir halkın devlet olmasının kabul edilmemesi, çifte standart anlamına gelir. Dolayısıyla, Türkiye olarak başından beri vurguladığımız iki toplum, iki devletli çözümden başka bir alternatifin olmadığını bir kez daha görmekteyiz."

İkinci temel meseleyi açıklayan Kurtulmuş, "Özellikle son on yıllarda yerleştirilen ve sayıları hızla artan yasa dışı yerleşimcilerin sorunu" olarak belirtti. Bu noktada, yıllarca yerel halkın topraklarından sürülerek yerlerine yerleşimcilerin getirildiğini ve bu uygulamanın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail'in işgal ve ilhak girişimlerinin sona erdirilmesinin, barışın sağlanabilmesi için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, üçüncü temel meseleyi dile getirerek, "Üçüncü mesele ise, Gazze'de yıllardır süren insanlık dramının sona erdirilmesi ve bu bölgeye insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasıdır" dedi. Gazze'nin açlık, susuzluk ve sağlık hizmetlerine ulaşım konusundaki zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, bu durumun acilen sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, bu üç temel meseleye odaklanarak, Orta Doğu'da barışın tesis edilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Filistin-İsrail Barışının Temel Meseleleri' konusunu ele alırken, üçüncü temel meseleyi "Mescid-i Aksa'nın da aralarında bulunduğu bütün dinlerin kutsal mekanlarının masumiyetinin korunması" olarak vurguladı. Ayrıca, dinlerin kutsal değerlerine saygı gösterilmesi gerektiğini önemle belirtti. Özellikle son dönemde sadece sıradan insanların değil, bazı milletvekilleri ve bakanların öncülüğünde Mescid-i Aksa'nın defalarca işgal edilmesinin uluslararası hukuka aykırı bir durum olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, bu üç temel maddenin, Filistin-İsrail barışının temel meseleleri olarak görüldüğünü ve bu konuda Türkiye'nin öncülüğünde adil ve hakkaniyetli bir barış sağlanabilmesi için çözüm adımları atılması gerektiğini belirtti.

Ardından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, basına kapalı gerçekleşen oturumda, İsrail ve Filistin'de yaşanan olaylar hakkında milletvekillerine bilgi sunarak gündeme geçildi. Bu sürecin ardından siyasi partilerin görüşlerini dile getirdikleri konuşmalara geçildi.