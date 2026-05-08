T.C.

BURSA

12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN





Esas No: 2023/609 Karar No: 2026/136

Mahkememizin 04/03/2026 tarih ve 2023/609 Esas, 2026/136 karar sayılı gerekçeli kararı ile Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması suretiyle Dolandırıcılık suçundan Ali ve Güli oğlu 01/01/1968 doğumlu Murat SATUK, mahkememize açılan kamu davasında müşteki sıfatında bulunmaktadır. Müştekinin yokluğunda verilen karar müştekinin beyan adresine tebliğ edilmesine rağmen tebligat iade dönmüştür. Müştekinin dosyada belirtilen cep telefonuna adres bilgisi için sms gönderilmiştir. Yapılan tüm araştırmalara rağmen adresin meçhul kalması sebebiyle tebliğ edilemediğinden gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Gerekçeli kararın iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ile peşi sıra başlayacak 2 haftalık süre içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.







